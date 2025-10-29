العثور على جثتي أسيرين إسرائيليين في غزة .. والقسّام تؤجّل تسليمهما لـ «تل أبيب»

تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من انتشال جثتي الأسيرين الإسرائيليين أميرام كوبر وساهر باروخ في قطاع غزة، بعد عمليات بحث وحفر جرت أمس الثلاثاء.

وفي بيان لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أكدت تأخير تسليم الجثتين بسبب خرق جيش الاحتلال للهدنة ومهاجمته القطاع.

وقالت كتائب القسام : سنؤجل تسليمها الذي كان مقررًا اليوم بسبب خروقات الاحتلال، ونؤكد بأن أي تصعيدٍ صهيونيٍ سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق الهدنة في غزة، حيث استشهدت طفلة وأصيب آخرين بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وشنّ جيش الاحتلال قصفا عنيفا استهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وقال شهود عيان لوكالة أنباء رويترز، إنهم شاهدوا طائرات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة.

وأفادت رويترز أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منطقة قرب أكبر مستشفى لا يزال يعمل في شمال غزة وعدد القتلى والمصابين غير معروف.

وجاء القصف بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال مكتبه ، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة فورا".