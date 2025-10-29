قبل زيارة ترامب لـ «سول».. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باتجاه البحر

أعلنت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، أنها اختبرت إطلاق صواريخ كروز استراتيجية في اتجاه البحر الأصفر، في استفزازٍ جاء قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الجنوبية.

أجرت إدارة الصواريخ الاختبار في اليوم السابق، بإشراف باك جونج تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية "يونهاب".

جاء إطلاق الصاروخ في الوقت الذي أعرب فيه ترامب عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال زيارته إلى الجنوب يومي 29 و30 أكتوبر بمناسبة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

قال باك: "نحقق نجاحات مهمة في وضع قواتنا النووية على أسس عملية، وفقًا للخطة الاستراتيجية للجنة المركزية للحزب، الرامية إلى توسيع نطاق تطبيق وسائل الردع الحربية بشكل مطرد".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن صواريخ كروز، المُحسّنة للإطلاق من السفن، أُطلقت عموديًا وحلقت لأكثر من 7800 ثانية على مسار مُحدد مسبقًا فوق البحر الأصفر لتدمير الهدف.