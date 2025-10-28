نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دى فانس، إن وقف إطلاق النار في غزة ما زال صامداً رغم حادث أمني وقع في المنطقة، مشيرة إلى أن حركة حماس أو جهة أخرى داخل القطاع هاجمت جنديا إسرائيليا، وأن الولايات المتحدة تتوقع رداً إسرائيلياً على الهجوم.

ونقلت صحيفة معاريف عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن توسيع المنطقة الواقعة داخل الخط الأصفر تم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، مؤكداً في الوقت نفسه أن إسرائيل لا تنوي حالياً نسف الاتفاق أو استئناف القتال.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلاً عن مصدر أمريكي أن الولايات المتحدة تعتقد أن حماس انتهكت الاتفاق، لكنها تحذر من أن أي رد إسرائيلي حاد قد يؤدي إلى اندلاع الحرب مجدداً.

وأضاف المصدر أن واشنطن تعارض أي تغيير جوهري في الخط الأصفر أو أي دخول بري جديد للجيش الإسرائيلي إلى غزة.