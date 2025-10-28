الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

أكد الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على موقف بلاده الثابت إزاء القضية الفلسطينية، والدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، وفق بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة العراق، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، والتي أشارت إلى أن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على مواصلة العمل المشترك لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.



ولفت الرئيس العراقي إلى ما تعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمناطق الأخرى يمثل مأساة إنسانية كبيرة.. مشددا على ضرورة التعاون الدولي الجاد على مختلف المستويات لإغاثة الشعب الفلسطيني بعد العدوان السافر الذي تعرّض له، والعمل على توفير المستلزمات الطبية والغذائية الضرورية، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين، ومنع تكرار هذا العدوان.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف العراق في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.. مؤكداً على العلاقات القوية بين البلدين.