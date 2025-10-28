واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلاً عن مصدر أميركي أن "الولايات المتحدة تعتقد أن حركة حماس خرقت الاتفاق القائم، لكن أي رد إسرائيلي قوي قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة".

وأضاف المصدر أن واشنطن "تعارض أي تعديل جوهري في ما يعرف بالخط الأصفر، وأي دخول بري جديد للجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة".

وفي المقابل، نقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن توسيع المنطقة الواقعة داخل الخط الأصفر تم بتنسيق مسبق مع الإدارة الأميركية، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تعتزم في هذه المرحلة تقويض الاتفاق أو إعلان استئناف القتال".

أما هيئة البث الإسرائيلية فأفادت بأن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن أي خطوة عسكرية في غزة تتطلب موافقة مسبقة من واشنطن، وهو ما تم توضيحه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت الهيئة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الولايات المتحدة ستصادق فقط على جزء من الإجراءات المقررة في غزة، مشيرة إلى أن "القيود الأميركية تمنع إسرائيل من تنفيذ جميع ما تخطط له ميدانياً".