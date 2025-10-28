استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة البنا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر استشهاد مواطنين وإصابة أربعة آخرين بينهم طفل ورضيع.



وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من صواريخ الاستطلاع محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مشيرة إلى أن أحد الصواريخ استهدف ساحة فارغة في المجمع، دون تسجيل إصابات.



وأفادت وفا بأن غارات الاحتلال استهدفت مخيم الشاطئ، ومحيط شارع أبو حصيرة، غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى غارة استهدفت حي الزيتون شرق المدينة. كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

