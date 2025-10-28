قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات
واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة
محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة
بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد
أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه
موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
أخبار العالم

ولي العهد الأردني يؤكد ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

أ ش أ

أكد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها السكان هناك.


جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدها ولي العهد الأردني، اليوم الثلاثاء، في الرياض على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. 


كما أكد ولي العهد الأردني -خلال لقائه مع الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين ورئيس وفد بلاده المشارك في المؤتمر- متانة العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن والبحرين، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.


كما عقد ولي العهد لقاءين منفصلين مع الرئيس البلغاري رومن راديف، ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، تم خلالهما بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي.


وأكد الأمير الحسين، خلال لقائه مع الرئيس البلغاري، متانة علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشيداً بجهود بلغاريا في دعم الاستقرار والسلام الدوليين.


وفي لقائه مع رئيسة كوسوفو، شدد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مجدداً التأكيد على ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى أهلها.
 

