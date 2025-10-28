ولي العهد الأردني يؤكد ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

أكد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها السكان هناك.



جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدها ولي العهد الأردني، اليوم الثلاثاء، في الرياض على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.



كما أكد ولي العهد الأردني -خلال لقائه مع الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين ورئيس وفد بلاده المشارك في المؤتمر- متانة العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن والبحرين، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.



كما عقد ولي العهد لقاءين منفصلين مع الرئيس البلغاري رومن راديف، ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، تم خلالهما بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي.



وأكد الأمير الحسين، خلال لقائه مع الرئيس البلغاري، متانة علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشيداً بجهود بلغاريا في دعم الاستقرار والسلام الدوليين.



وفي لقائه مع رئيسة كوسوفو، شدد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مجدداً التأكيد على ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بجميع مراحله، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى أهلها.

