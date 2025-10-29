قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 شهيدًا.. والزوارق الإسرائيلية تقصف الفلسطينيين
يعيشون حربًا أهلية.. مصطفى الفقي: الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع أعنف من أي وقت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
لحظة وداع مؤثرة .. مذيعة تُعلن إصابتها بالسرطان خلال النشرة وتغادر | شاهد
تفاصيل المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بتهمة بالنصب والاحتيال بالقاهرة
سنن الرسول بعد صلاة الفجر.. داوم عليها واغتنم ثوابها
ماذا قالت رانيا فريد شوقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير؟
بمشاركة 35 دولة.. وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف 2025|صور
مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي رسوم ترامب الجمركية ضد البرازيل
انهيار محادثات الهدنة بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول | تفاصيل
بينهم 11 طفلاً .. عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة
«اللي ماسك الزمالك مش كفء».. تامر عبد الحميد يثير الجدل بتصريحات حادة
بينهم 11 طفلاً .. عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لهدنة غزة، بشن قصف عنيف على عدد من مناطق القطاع أسفر عن استشهاد العشرات بينهم أكثر من 10 أطفال.

وأفادت فضائية العربية باستشهاد 33 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، فيما ذكرت مصادر أخرى أن بينهم 11 طفلا.

وأضاف مصدر في مستشفى العودة أن 3 شهداء سقطوا بينهم طفلان في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضح أن مخيم البرج وسط القطاع شهد سقوط 5 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية.

وجاء القصف بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال مكتبه ، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة فورا".

وجاء توجيه نتنياهو في ختام المشاورات الأمنية، التي أجراها، الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين في إدارته لبحث خطوات إسرائيل في مواجهات ما تصفها بـ"انتهاكات حماس".

كما كشفت هيئة البث عن مصدر قوله: "إسرائيل قررت توسيع المنطقة التي تسيطر عليها في قطاع غزة".

