ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي العنيف على غزة إلى 20 شهيدًا

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل بارتفاع عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة إلى 20 شهيدًا.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق الهدنة في غزة، حيث استشهدت طفلة وأصيب آخرين بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

وشن جيش الاحتلال قصفا عنيفا استهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وقال شهود عيان لوكالة أنباء رويترز، إنهم شاهدوا طائرات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة.

وأفادت رويترز أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منطقة قرب أكبر مستشفى لا يزال يعمل في شمال غزة وعدد القتلى والمصابين غير معروف.

وجاء القصف بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال مكتبه ، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة فورا".

وجاء توجيه نتنياهو في ختام المشاورات الأمنية، التي أجراها، الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين في إدارته لبحث خطوات إسرائيل في مواجهات ما تصفها بـ"انتهاكات حماس".

كما كشفت هيئة البث عن مصدر قوله: "إسرائيل قررت توسيع المنطقة التي تسيطر عليها في قطاع غزة".