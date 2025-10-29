المحطة الآسيوية الأخيرة.. ترامب يغادر طوكيو متجهًا لكوريا الجنوبية ويلتقي نظيره الصيني

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء طوكيو متوجها إلى كوريا الجنوبية في ختام جولته الآسيوية ومن المنتظر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج.

من المقرر أن يلقي ترامب كلمة في قمة للرؤساء التنفيذيين ويلتقي مع لي في جيونج جو، وهي بلدة كورية جنوبية هادئة مليئة بالمقابر والقصور التاريخية.

وأطلقت كوريا الشمالية، صواريخ كروز استراتيجية في اتجاه البحر الأصفر، في استفزازٍ جاء قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكوريا الجنوبية.

وغادر ترامب طوكيو بعدما وقع صفقة للمعادن النادرة مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديد، ساناي تاكايتشي.

وقال البيت الأبيض في منشور له عبر فيسبوك " ومن خلال الاستثمارات في المعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة، فإن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان سوف يعمل على تعزيز المرونة الاقتصادية، ودفع النمو، وتعزيز الرخاء العالمي الدائم".