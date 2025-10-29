ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 شهيدًا.. والزوارق الإسرائيلية تقصف الفلسطينيين

ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة إلى 42 شهيدًا، في الوقت الذي بدأت الزوارق الحربية الإسرائيلية في إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لهدنة غزة، بشن قصفًا عنيفًا على عدد من مناطق القطاع أسفر عن استشهاد العشرات بينهم 11 طفلاً.

وأضاف مصدر في مستشفى العودة أن 3 شهداء سقطوا بينهم طفلان في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضح أن مخيم البرج وسط القطاع شهد سقوط 5 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية.

وجاء القصف بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال مكتبه ، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة فورا".

وجاء توجيه نتنياهو في ختام المشاورات الأمنية، التي أجراها، الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين في إدارته لبحث خطوات إسرائيل في مواجهات ما تصفها بـ"انتهاكات حماس".

كما كشفت هيئة البث عن مصدر قوله: "إسرائيل قررت توسيع المنطقة التي تسيطر عليها في قطاع غزة".