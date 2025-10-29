انهيار محادثات الهدنة بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول | تفاصيل

صرح وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات التي كانت تهدف إلى تأمين هدنة طويلة الأمد بين أفغانستان وباكستان اختتمت في إسطنبول دون التوصل إلى "حل عملي"، في ضربة موجعة للسلام في المنطقة بعد اشتباكات دامية هذا الشهر.

وكانت المحادثات تهدف إلى تحقيق سلام دائم بين الجارتين في جنوب آسيا بعد مقتل العشرات على طول حدودهما في أسوأ أعمال عنف من نوعها منذ تولي طالبان السلطة في كابول عام 2021.

وقال وزير الإعلام الباكستاني، في بيان صادر في وقت مبكر من صباح الأربعاء: "استمر الجانب الأفغاني في الانحراف عن القضية الجوهرية، متجنبًا النقطة الرئيسية التي انطلقت منها عملية الحوار".

وأضاف تارار: "بدلاً من تحمل أي مسؤولية، لجأت طالبان الأفغانية إلى لعبة إلقاء اللوم وتحريف الحقائق والحيل. وبالتالي، فشل الحوار في التوصل إلى أي حل عملي".

ولم تستجب وزارتا الخارجية والدفاع الأفغانيتان فورًا لطلبات رويترز للتعليق على بيان تارار.

اتفقت الدولتان على وقف إطلاق نار بوساطة في الدوحة في 19 أكتوبر ، لكنهما لم تتوصلا إلى أرضية مشتركة في جولة ثانية من المحادثات بوساطة تركيا وقطر في إسطنبول، وفقًا لما ذكرته مصادر أفغانية وباكستانية مطلعة على القضية لرويترز يوم الثلاثاء، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في الفشل.

وقال مصدر أمني باكستاني إن طالبان لم تكن مستعدة للالتزام بكبح جماح طالبان الباكستانية، وهي جماعة مسلحة منفصلة معادية لباكستان تقول إسلام آباد إنها تعمل دون عقاب داخل أفغانستان.

وقال مصدر أفغاني مطلع على المحادثات إنها انتهت بعد "تبادلات متوترة" حول هذه القضية، مضيفًا أن الجانب الأفغاني قال إنه لا يملك السيطرة على طالبان الباكستانية، التي شنت هجمات ضد القوات الباكستانية في الأسابيع الأخيرة.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث علنًا.

واندلعت اشتباكات أكتوبر بعد غارات جوية باكستانية هذا الشهر على كابول، العاصمة الأفغانية، من بين مواقع أخرى، استهدفت زعيم طالبان الباكستانية.

وردّت طالبان بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود الممتدة لـ 2600 كيلومتر (1600 ميل).

ويوم السبت، صرح وزير الدفاع الباكستاني بأنه يعتقد أن أفغانستان تريد السلام، لكن عدم التوصل إلى اتفاق في إسطنبول يعني "حربًا مفتوحة".

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار بين باكستان وطالبان، أسفرت اشتباكات نهاية الأسبوع عن مقتل خمسة جنود باكستانيين و25 مسلحًا من طالبان الباكستانية قرب الحدود مع أفغانستان، وفقًا لما ذكره الجيش يوم الأحد.