حفلة المتحف هتبدأ 6 مساء.. خبير مروري يوجه رسالة للمواطنين

أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أن الشعب المصري لديه ثقافة حب مصر، وأن المواقف كثيرة تؤكد ذلك، موضحًا أن الجميع يعلم أن مصر في انتظار حدث عالمي يوم السبت المقبل، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور قادة ورؤساء العالم، وأن الجميع يعلم المطلوب منه في هذا اليوم.

وأضاف الخبير المروري خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن المواطنين مطلوب منهم في هذا اليوم تسهيل العملية المرورية، ويجب أن يقوم كل شخص بالدور المطلوب منه.

وأوضح أن الاحتفال سيكون من الساعة السادسة مساء يوم السبت، لاستقبال الحضور، وأن الحفلة الخاصة بالافتتاح ستبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف، ولمدة ساعة ونصف، ولذلك على المواطنين أن تتواجد في المنازل من الساعة الخامسة لمتابعة الحدث.

وأشار إلى أن الافتتاح يعتبر حدثا تاريخيا، وسيكون رمزا من الرموز التاريخية التي تتواجد في مصر مثل الأهرامات، وأن هذا اليوم سيكون متواجدا حوالي 60 مسؤولا وعلينا أن نظهر بمظهر حضاري.