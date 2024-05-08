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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لهم دور كبير بنشر الثقافة.. أئمة الأوقاف في زيارة لمحافظة الدقهلية

أئمة الأوقاف في زيارة
أئمة الأوقاف في زيارة لمحافظة الدقهلية

نظمت مديرية أوقاف الدقهلية بحضور الدكتور صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، زيارة لعدد 500 إمام وواعظة بالدقهلية لديوان عام محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء 8/ 5/ 2024م، حيث التقى أيمن مختار محافظ الدقهلية أئمة وواعظات الأوقاف، بحضور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، ومحمد حسين مدير الدعوة، وعدد قيادات الدعوة بالمديرية

أئمة الأوقاف في زيارة لمحافظة الدقهلية

وفي كلمته رحب أيمن مختار محافظ الدقهلية بالحضور، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على الرقي بمستوى التوعية الدينية والثقافية، كما أكد أن وزارة الأوقاف المصرية لها دور كبير في نشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المستنير.

استعرض محافظ الدقهلية خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في محافظة الدقهلية، ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة، حيث أشاد أئمة وواعظات الأوقاف بهذه الجهود والإنجازات الكبيرة.

وختم اللقاء بعقد مقرأة الأئمة، ومجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم قام الأئمة بعمل زيارة للمناطق الأثرية بالمحافظة ومنها طريق المشاية الجديد.

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