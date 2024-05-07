عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صليت الظهر والعصر واكتشفت أنني على جنابة فهل أعيد الصلاة.. الإفتاء ترد

صدى البلد

 التأكد من الطهارة  واجب قبل العبادات كالصلاة والصوم ، وفي كل وقت لأن من صفات المسلم الحق الطهارة ، وكذلك المرأة لا يجب لها الصلاة قبل ان تتطهر من الحيض او النفاس ، وقراءة القرآن يجب لها الطهارة والوضوء .

وفي هذا الصدد ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول فيه السائل : صليت الفجر والظهر ولم اكتشف أني جنب إلا قبل العصر بدقائق فهل يجب إعادتها أم ماذا أفعل ؟


الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أكد خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء للرد على أسئلة المتابعين، أنه يجب أن تعيد صلاة الفجر من جديد بعد أن تغتسل ولا وزر عليك في هذا الأمر لأنك كنت تجهل.

 

حكم تأخير غسل الجنابة الى بعد الفجر في رمضان

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر في رمضان لا يفسد الصيام.


وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر، في رمضان؟»، أن تأخير غسل الجنابة إلى الصباح لا يفطر، لحديث عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهما- قالتا: «نشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل، ثم يصوم».

أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل

هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب


حكم تأخير الصلاة بسبب الجنابة


قال الشخ خالد الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يحرم تأخير الغسل من الجنابة لمدة يوم أو يومين، فالجنب لا يتمكن من أداء الصلاة في هذه المدة إلا بعد الغسل.


وأضاف الجندي، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم تأخير الصلاة بسبب الجنابة؟)، أن ترك الإغتسال لوقت ما فلا شئ فيه إنما إضاعة الصلاة كبيرة من الكبائر وبعض العلماء قالوا عنها كفر فهذه مصيبة ويجب أن نتخلص من هذه العادة السيئة بالإغتسال لأن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه الكريم { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىٰ وقوموا لله قانتين}.


وتابع: أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر شرعي كبيرة من الكبائر يجب التوبة منها والاستغفار من هذا الإثم العظيم، وعلى من أجنب أن يبادر إلى الاغتسال لأداء الصلاة قبل خروج وقتها، فإن لم يفعل مع القدرة فهو آثم.

لجنة الفتوى غسل الجنابة حكم تأخير غسل الجنابة حكم تأخير الصلاة بسبب الجنابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

صدى البلد يدق ناقوس الخطر .. أزمة مرتقبة في حج 2024

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

رسميا.. جيش الاحتلال يعلن السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

ترشيحاتنا

بعد قرار الحبس.. ترحيل مجدى شطة من النيابة لـ سجن النهضة| صور

قرار عاجل من النيابة ضد مطرب المهرجانات مجدى شطة.. صور

«إنتي طالق».. حالات لا يقع فيها رغم النطق به.. القانون يجيب

تزامنا مع اقتحام رفح.. أنباء عن الانتهاء من الرصيف البحري قبالة غزة غدا

سدد الكفالة.. الإفراج عن عصام صاصا من قسم الطالبية

الفيفا يعلن إيقاف القيد عن النادي المصري 3 فترات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأخيرة أخطرهم.. التهاب البنكرياس يصيبك ب 7 مضاعفات خطيرة

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ