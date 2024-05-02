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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب

صدى البلد

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له، عن سؤال: “هل يستجيب الله دعاء العاصي؟”، قائلا إنه ورد فى الحديث أنه يستجاب للإنسان ما  لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، وتابع متسائلا: “فمن كان يفعل معصية ولجأ لله تعالى فهل يستجيب الله له؟”.

وأضاف أن الله تعالى قال فى كتابه الكريم {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم}، والدعاء لله سبحانه وتعالى اعتراف أنه لا أحد يستجيب الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى وأنه الذى نلجأ له، فممكن يستجيب الله لدعائه، ويحقق له ما يريد، مما يجعل هذا العاصي يشكر الله ويتوب اليه ويتجه اتجاها آخر تماما عن معصيته.  

علامات استجابة الدعاء
دعاء العبد مستجاب ولا مفر من ذلك، فقد قال الله تعالى في كتابه: {ادعوني استجب لكم}؛ لذلك لا يعني تأخر العطاء مع الإلحاح بالدعاء وعدم الاستجابة اليأس؛ فإن الله - سبحانه وتعالى- يحب أن يسمع صوت عباده وهو يدعونه.

وكذلك يستجيب الله سبحانه وتعالى حسب ما يراه خيرا للعبد في حياته الدنيا والآخرة وفي الوقت المناسب، لذلك قد تكون الاستجابة في الوقت الذي دعا به العبد، وقد يؤخرها الله سبحانه وتعالى إلى وقت آخر، وقد يدفع بها مصيبة عن صاحبها ويعوضه بدلا عنها، وقد يدخرها للعبد إلى يوم القيامة وهذا أفضلها.

ومن علامات استجابة الدعاء الشعور بصفاء القلب ونقائه وصفائه، والبكاء والشعور بالسكون والهدوء والقشعريرة وأن ما كان به العبد من هموم قد زالت، لذلك لا بد من الاستمرار بالدعاء وعدم اليأس، وجعله السلاح الذي نتقوى به على جميع ظروف الحياة، وبذلك نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل الصالحات بجميع أنواعها، وننال الأجر والثواب ونفوز بالجنة بإذن الله تعالى.

علامات استجابة الدعاء

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