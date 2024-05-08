عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: اعتداءات إسرائيل على معابر إدخال المساعدات كشف للعالم رغبتها فى استمرار الحرب

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ما قامت به إسرائيل من غلق لمعابر إدخال المساعدات كرم أبو سالم ومعبر رفح الفلسطيني، انتهاك صارخ للقوانين الدولية ويكشف نيتها الحقيقية ورغبتها فى استمرار الحرب على المدنيين فى قطاع غزة.


وأوضحت "حارص" في تصريحات لها، إن موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح المصري القطري، لوقف إطلاق النار في غزة، خطوة هامة وضرورة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتأكيد على دور مصري الحيوي في الحفاظ على وأمن واستقرار المنطقة، وورقة ضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن استمرارها في اجتياح رفح مما يحقن دماء أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني بالقطاع.

وثمنت، متابعة الرئيس السيسي عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة، ودعوته كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء، مؤكدة على أن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتكوين رأي عام دولي ضد إسرائيل، لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشددت على خطورة تطورات التحركات الإسرائيلية الأخيرة في رفح الفلسطينية، محذرة من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية والتي تعتبر آخر منطقة آمنة نسبيا بقطاع غزة والملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني.

وأكدت  على أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف نزيف الدماء لبضعة أسابيع يقود إلى وقف كامل لإطلاق النار مشددة على ضرورة التواصل مع مختلف الأطراف للحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع.

إسرائيل كرم أبو سالم رفح النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن|زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

ليلة مثيرة.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

إعلان مهم من أمريكا بشأن استئناف شحن الأسلحة المعلق إلى إسرائيل

وصف مثير من خالد الغندور للأهلي في رباعية الفريق الأحمر بمرمى الاتحاد

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يوضح حكم وضع المرأة مكياج عند خروجها من المنزل

كيف أبر والديّ؟ خالد الجندي : يسقط في هذه الحالة

البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق رهائن محتمل في قطاع غزة مستمرة

خبر سعيد لجماهير الأهلي والزمالك.. تفاصيل الحضور رسميا في المدرجات بالسعة الكاملة

هل خالفت إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر؟ نصر سالم يحسم الأمر

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأهرامات.. نرمين الفقي تثير ضجة بظهورها | شاهد

بملابس الجيم.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

في عيد ميلادها ال 30.. 10 صور آثارت ضجة لرحمة أحمد

جمبسوت لافت.. ساندي تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-