لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

لعل ما يطرح السؤال عن لماذا حذر النبي من النظر إلى المرآة خاصة في الليل ؟ هو أنه أحد المخاوف المنتشرة بين الناس، حيث إن النظر إلى المرآة من الأمور الشائعة، فالمرايا متوفرة بكثرة في معظم الأماكن سواء العمل أو المنازل والتي لا تخلو من المرايا ، وبالتالي فإنه استفهام لا ينبغي تجاهله أو إهماله، من هنا يجب البحث عن لماذا حذر النبي من النظر إلى المرآة خاصة في الليل ؟، خاصة وأن هناك كثير من الناس عادتهم كثرة النظر إلى المرآة ، فهذا يطرح سؤال عن لماذا حذر النبي من النظر إلى المرآة خاصة في الليل ؟، وقد نجد الإجابة عن هذا السؤال في السنن الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - والذي تركنا على المحجة البيضاء ونهانا عن كل ما فيه شر لنا.

لماذا حذر النبي من النظر إلى المرآة

ورد عن مسألة لماذا حذر النبي من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟ ، أنه حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النظر إلى المرآة ليلا ، ومن أراد أن ينظر فيها فعليه أن يذكر اسم الله تعالى ويقول "بسم الله، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي وحرم وجهي على النار".

وورد أنه يفضل عدم النظر في المرآة بكثرة عموما وليس في الليل فقط لأنه يعرض للإصابة بالأمراض الروحية، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، فعندما كان ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم في المرآة كان يقول صلى الله عليه وسلم "الحمد لله، اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلُقي".

حديث النظر إلى المرآة

روي عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها- في الدعوات الكبير بالبيهقي ، أنه كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا نظرَ إلى وجهِهِ في المرآةِ قالَ الحمدُ للَّهِ اللَّهمَّ كما أحسنتَ خَلْقي فأحسن خُلُقي.

و روي عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً دون هذه الزيادة [يعني النظر في المرآة] | التخريج : أخرجه أحمد (24392) مختصراً، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي)) (527) باختلاف يسير، والبيهقي في ((الدعوات الكبير)) (489) واللفظ له.

و﻿جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها- في إرواء الغليل ، للألباني ، أنه كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول اللهم أَحسَنْتَ خَلْقي فأَحْسِنْ خُلُقي، حيث إن حُسنُ الخُلقِ مِن تَمامِ الإيمانِ، وقد أرشَدَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى طَلبِ التَّحلِّي بمَكارمِ الأخلاقِ، وكان قُدوةً في ذلك.

في هذا الحَديثِ تقولُ عائشةُ أُمُّ المؤمنينَ رضِيَ اللهُ عنها: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: اللَّهُمَّ أحسَنْتَ خَلْقي"، أي: أكمَلْتَ خَلقَ الجسَدِ في أحسَنِ صُورةٍ، "فأحْسِنْ خُلقي"، أي: حَسِّنْ أخلاقي وكَمِّلْها بالتَّحلِّي بأحْسَنِها، وهذا دُعاءٌ وطلَبٌ لكَمالِ وإتمامِ النِّعمةِ عليه بإكمالِ دِينِه.

وهذا تَعليمٌ نَبويٌّ بأنْ يَطلُبَ المؤمِنُ معاليَ الأخلاقِ في دُعائِه للهِ؛ فاللهُ سُبحانه وتَعالى هو الموفِّقُ إلى كلِّ خيرٍ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مع كَمالِ خُلقِه، يَطلُبُ مِن اللهِ أنْ يُحسِّنَ أخلاقَه، وما فعَلَ ذلك إلَّا ليكونَ القُدْوةَ لنا في ذلك، ولِيَعلَمَ كلُّ مُؤمنٍ أنَّ أصلَ الأخلاقِ غَريزيَّةٌ في العبْدِ، ولكنَّه يُصقِلُها بفِعلِ الطاعاتِ والتَّحلِّي بمَكارِمِها .

هل النظر إلى المرآة يسبب مس الجن

أجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل النظر إلى المرآة ليلا يسبب مس الجن ؟، موضحًا حقيقة ما يُثار حول النوم أمام المرآة ليلاً وأنه يسبب مس الجن، قائلاً: أن هذا الأمر ليس له أصل في الشرع، وما يعتقده البعض بأنه يجب تغطية المرآة ليلا تجنبًا لمس الجن وما شابه، هو خرافات لا يجب الالتفات إليها.

وفي إجابة سؤال: هل النظر إلى المرآة ليلا أو النظر لها يسبب مس الجن؟، قال الشيخ أحمد صبري الداعية الإسلامي، إنه لم يرد دليل على أن من ينظر إلى المرآة كثيرًا أو في الليل يصاب بمس الجن.

هل النظر في المرآة حرام

ورد أنه لم نقف على نص يمنعه أو يكرهه فيما اطلعنا عليه، ولكن كرهه بعض الأطباء، قال ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد في باب الطب: ورأيت لابن ماسويه فصلا في كتاب المحاذير نقلته بلفظه قال : من أكل البصل أربعين يوما وكلف ، فلا يلومن إلا نفسه ... ومن نظر في المرآة ليلا ، فأصابه لقوة ، أو أصابه داء فلا يلومن إلا نفسه .... ولم يذكر علة لذلك ، وما دام الأمر طبيا محضا فأهل الشأن فيه هم أهل الطب فينبغي مراجعتهم في ذلك .

سنن النوم

وردت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حيث داوم عليها كل ليلة عند النوم، بل وأوصانا بها لما لها من فضل عظيم، حثنا على اغتنامه، ومنها:

• النوم على وضوء: فقد قـال النبي -صلى الله عليه وسلم- للبراء بن عازب رضي الله عنه : "إذا أتيت مضجعك ، فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث" [ متفق عليه:6311-6882] أي أن يكون على طهارة ، الحديث ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ ) .

• أن ينفض الفراش ( إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه … فإنه لا يعلم ما خلفه بعده … ) رواه البخاري ومسلم .

• النوم على الشق الأيمن …( ثم اضطجع على شقك الأيمن … ) رواه البخاري ومسلم .

• وأن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ( كـان إذا رقـد وضع يده اليمنى تحت خـده ) رواه أبو داود .

• قراءة سورة ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، ومن ثمرتها : ( أنها براءة من الشرك ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ وصححه الألباني .

• يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات )، رواه البخاري .

• قراءة آية الكرسي « اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» رواه البخاري .

• قراءة آخر آيتين من سورة البقرة ، من قوله تعالى « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ».

• التكبير والتسبيح عند المنام : فعن علي رضي الله عنه ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال حين طلبت منه فاطمة -رضي الله عنها- خادمًا: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم ؟ إذا أويتما إلى فراشكما ، أو أخذتما مضاجعكما ، فكبرا أربعًا وثلاثين ، وسبحا ثلاثًا وثلاثين ، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم" [متفق عليه: 6318 – 6915].

• ترديد أدعية النوم.

• الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم : فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله ، وسبحان الله ، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا ، استُجيب له ، فإنْ توضأ وصلى قُبِلت صلاته" [ رواه البخاري: 1154].

• الدعاء عند الاستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد : "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ، وإليه النشور" [ رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : 6312 ] .