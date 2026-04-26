زيادة الإيجار القديم 15% أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ أغسطس 2026 .. تشهد محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن تفاصيل زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%، مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة المقررة خلال شهر أغسطس 2026، وسط حالة من الترقب بين ملايين المستأجرين لمعرفة القيم الفعلية للإيجارات بعد تطبيق التعديل الجديد.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026

يدخل قانون الإيجار القديم مرحلة تنفيذ جديدة مع بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% اعتبارًا من أغسطس 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي وضع خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر على مدار فترة زمنية محددة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إصلاحي بدأ تطبيقه بالفعل في أغسطس 2025، ويستمر حتى 5 أغسطس 2032، بهدف الوصول إلى قيمة إيجارية أكثر توازنًا، مع تجنب حدوث زيادات مفاجئة قد تؤثر بشكل كبير على المستأجرين.

تفاصيل الزيادة السنوية التراكمية في الإيجار القديم

ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، يتم احتسابها بشكل تراكمي، أي أن الزيادة تُحسب كل عام على القيمة الإيجارية الأخيرة التي تم دفعها، وليس على القيمة الأصلية المنصوص عليها في عقد الإيجار.

ويعني ذلك أن قيمة الإيجار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا ومستمرًا عامًا بعد عام، حيث تضاف نسبة 15% سنويًا إلى القيمة الجديدة، ما يؤدي إلى زيادات متتابعة خلال مدة تطبيق القانون.

تقسيم المناطق وتأثيره على قيمة الإيجار

اعتمد القانون تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، ويؤثر هذا التصنيف بشكل مباشر على تحديد القيمة الإيجارية بعد الزيادة، وفقًا لموقع الوحدة ومستوى المنطقة، وجاءت هذه الفئات على النحو الآتي:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق قدر من العدالة في تحديد القيم الإيجارية، بحيث تختلف القيمة وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.

الحد الأدنى لقيمة الإيجار بعد تطبيق التعديل

حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية بعد تطبيق التعديلات، بحيث لا يقل الإيجار عن القيم الآتية:

المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا شهريًا

المناطق المتوسطة 400 جنيه شهريًا

المناطق المتميزة 1000 جنيه شهريًا

ويتم تطبيق نسبة الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية الحالية، أيهما أعلى، ما يضمن عدم انخفاض الإيجار عن الحد الأدنى المحدد قانونًا.

القيم الجديدة للإيجار بعد زيادة أغسطس 2026

مع تطبيق أول زيادة سنوية في أغسطس 2026، من المتوقع أن تصل القيم الإيجارية إلى المستويات الآتية:

المناطق الاقتصادية 287.5 جنيه شهريًا

المناطق المتوسطة 460 جنيهًا شهريًا

المناطق المتميزة 1150 جنيهًا شهريًا

وتعكس هذه الأرقام الزيادة التراكمية الأولى بعد بدء تنفيذ البرنامج الإصلاحي، حيث تم احتساب نسبة 15% على القيم المحددة.

استمرار الزيادة حتى نهاية الفترة الانتقالية

تستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% بشكل متواصل حتى نهاية الفترة الانتقالية المحددة في 5 أغسطس 2032، وهو ما يعني أن الإيجارات ستشهد زيادات تدريجية على مدار عدة سنوات، في إطار خطة تهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات.

ويُتوقع أن تسهم هذه الزيادات المتدرجة في تقليل الفجوة بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار الحالية في السوق، مع الحفاظ على استقرار نسبي في العلاقة بين المالك والمستأجر خلال فترة التطبيق.

تأثير تطبيق زيادة الإيجار القديم على السوق

يمثل تطبيق زيادة الإيجار القديم خطوة مهمة ضمن جهود تنظيم سوق العقارات في مصر، حيث يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، من خلال آلية تدريجية لتعديل القيم الإيجارية.

كما أن اعتماد الزيادة التراكمية بدلًا من الزيادات المفاجئة يهدف إلى تقليل الأعباء المفاجئة على المواطنين، مع منحهم فرصة للتكيف مع التغيرات الجديدة على مدار السنوات المحددة.