الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، خاصة الراغبين في الشراء أو الاستثمار، حيث يحرص الكثيرون على متابعة تحركات السوق عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على الأسعار.

أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب الان

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية
عيار 24 نحو 8015 جنيه للبيع و7970 جنيه للشراء
عيار 21 نحو 7015 جنيه للبيع و6975 جنيه للشراء
عيار 18 نحو 6015 جنيه للبيع و5980 جنيه للشراء
عيار 14 نحو 4675 جنيه للبيع و4650 جنيه للشراء
الجنيه الذهب سجل 56120 جنيه للبيع و55800 جنيه للشراء
الأونصة سجلت 249360 جنيه للبيع و247940 جنيه للشراء
بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4718.32 دولار

اسعار مصنعيه الذهب

تشهد أسعار الذهب داخل محلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي، مع وجود فروق طفيفة في سعر الجرام، بالتزامن مع هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء، ما يعكس حالة من التوازن المؤقت بين العرض والطلب داخل السوق المحلية.

ويعزز هذا الاستقرار استمرار اعتماد الذهب كأحد أبرز أدوات الادخار الآمن، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، يأتي في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات السوق، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أسعار النفط العالمية أيضا على حركة الذهب، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى زيادة الاعتماد عليه كأداة للتحوط.

يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب تحت المتابعة المستمرة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثره بالتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية نحو 8015 جنيه للبيع و7970 جنيه للشراء، ليواصل تسجيله أعلى قيمة بين الأعيرة المختلفة.

وبلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، نحو 7015 جنيه للبيع و6975 جنيه للشراء، مع استقرار نسبي في التعاملات.

وسجل عيار 18 نحو 6015 جنيه للبيع و5980 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 4675 جنيه للبيع و4650 جنيه للشراء.

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 56120 جنيه للبيع و55800 جنيه للشراء، في حين سجلت الأونصة داخل السوق المحلية نحو 249360 جنيه للبيع و247940 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة نحو 4718.32 دولار، في ظل تحركات محدودة في الأسواق الدولية.

