رياح بسرعة 40 كيلو .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

يبحث عدد كبير من المواطنون عن حاله الطقس اليوم الاحد والتي توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأحد 26 أبريل 2026 انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في ظل تغيرات ملحوظة في حالة الطقس.

حالة الطقس

يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة وصولا إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدلا على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد مساء إلى السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة تقارب 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع احتمالية هبات قوية تتراوح سرعتها بين 45 و55 كم/س على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

في القاهرة الكبرى، تسجل القاهرة 16 درجة للصغرى و27 للعظمى، والعاصمة الإدارية 15 و28، و6 أكتوبر 15 و28، وبنها 16 و27.

وفي الوجه البحري، تسجل دمنهور 15 و26، ووادي النطرون 16 و27، وكفر الشيخ 15 و25، وبلطيم 16 و24، والمنصورة 15 و27، والزقازيق 16 و28، وشبين الكوم 15 و27، وطنطا 15 و27.

أما السواحل الشمالية، فتسجل الإسكندرية 15 و22، والعلمين 14 و22، ومطروح 14 و21، والسلوم 15 و22، ودمياط 17 و25، وبورسعيد 18 و25، وسيوة 14 و25.

وفي مدن القناة وشمال سيناء، تسجل الإسماعيلية 16 و29، والسويس 17 و29، والعريش 15 و25، ورفح 14 و24.

وبجنوب سيناء، تسجل رأس سدر 16 و26، ونخل 14 و29، وسانت كاترين 10 و25، والطور 20 و31، وطابا 17 و30، وشرم الشيخ 22 و32.

وفي مدن البحر الأحمر، تسجل الغردقة 20 و32، ورأس غارب 20 و32، وسفاجا 22 و32، ومرسى علم 23 و33، وشلاتين 22 و34، وحلايب 24 و31، وأبو رماد 20 و33، ومرسى حميرة 21 و33، وأبرق 20 و34، وجبل علبة 20 و33، ورأس حدربة 22 و30.

أما شمال الصعيد، فتسجل الفيوم 14 و28، وبني سويف 14 و28، والمنيا 14 و29.

وفي جنوب الصعيد، تسجل أسيوط 15 و29، وسوهاج 16 و32، وقنا 19 و37، والأقصر 21 و38، وأسوان 21 و39، والوادي الجديد 19 و34، وأبو سمبل 21 و39.