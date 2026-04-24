أمطار رعدية وأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، فإن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان.

ولفت إلى أن الأمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من تبوك ونجران، مع عدم استبعاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.