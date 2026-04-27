ضياء السيد: نتائج مباريات اليوم تحدد بطل الدوري

تحدث ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، عن نتائج المباريات المقبلة مؤكداً انها ستكون حاسمة في تحديد بطل الدوري المصري هذا الموسم.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "CBC": "نتائج مباريات اليوم ستحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري، خاصة أن المواجهات المباشرة بين الفرق المنافسة هي العامل الأهم في حسم اللقب".

وأوضح: "في هذه المرحلة لا يوجد شيء اسمه إراحة لاعبين من أجل مباراة أخرى، والزمالك يجب أن يخوض مواجهة إنبي بكل قوته دون التفكير في مباراة الأهلي، لأن الفوز هو الأهم الآن".

وتابع:"الخوف من إيقاف أي لاعب قبل مباراة القمة لا يجب أن يؤثر على قرارات الجهاز الفني، وإراحة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي سيكون قرارًا غير صحيح".

وعن غيابات الأهلي، قال:"نحن في مرحلة الحسم، وأي لاعب يشارك يجب أن يمتلك الرغبة في الفوز والقتال داخل الملعب".

وأشار إلى أن أحمد نبيل "كوكا" هو الأنسب لتعويض غياب يوسف بلعمري أمام بيراميدز، مضيفًا:"كوكا جاهز ولن يتأثر الفريق بغياب بلعمري، الذي يعد لاعبًا جيدًا، لكن مشاكله الدفاعية ليست مسؤوليته وحده بل تتعلق بالتنظيم الفني".

وأوضح توقعاته للتشكيل، قائلًا:"بنسبة كبيرة، سيعتمد الأهلي على طاهر محمد طاهر في مركز المهاجم أمام بيراميدز، رغم أن مروان عثمان ليس مهاجمًا صريحًا بل جناح".

وواصل:"طاهر يتميز بحسن التمركز والتحرك خلف المدافعين، وظهر ذلك بوضوح في مباراة سموحة عندما سجل هدفًا مميزًا".

وفيما يخص الدفاع، قال:"الثنائي هادي رياض وياسر إبراهيم هما الأفضل لقيادة خط الدفاع، مع تواجد ثلاثي الوسط ديانج ومروان عطية وإمام عاشور، وزيزو وتريزيجيه على الأطراف".

واختتم تصريحاته قائلًا:"مباراة الأهلي وبيراميدز صعبة ولا يمكن التنبؤ بنتيجتها، لكنني أتمنى فوز الأهلي، خاصة أن بيراميدز سيتأثر ببعض الغيابات، رغم امتلاكه عناصر قوية".