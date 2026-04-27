اقتصاد

بعد ما وصل 50 جنيه.. انخفاض سعر كيلو الطماطم 20 جنيه بعد زيادة المعروض

انخفاص أسعار الطماطم اليوم
محمد صبيح

في مفاجأة سارة للمواطنين، شهدت أسعار الطماطم تراجعًا حادًا في الأسواق اليوم، بعد موجة ارتفاعات قياسية خلال الأسابيع الماضية، لتفقد نحو 20 جنيها من سعر الكيلو في فترة قصيرة.

وانخفضت أسعار الطماطم في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، بشكل ملحوظ، مع زيادة المعروض ودخول إنتاج العروة الشتوية، ما أدى إلى تراجع الأسعار بعد أن لامست مستويات 50 جنيهًا للكيلو بنهاية مارس الماضي.

وسجل متوسط سعر الطماطم نحو 30.31 جنيه للكيلو، لتتراوح الأسعار بين 30 و35 جنيهًا في أغلب الأسواق، مقارنة بمستويات تراوحت بين 40 و50 جنيهًا سابقًا.

لماذا انخفضت أسعار الطماطم؟

وكالة

يرجع هذا التراجع إلى:

  • زيادة المعروض في الأسواق
  • دخول إنتاج جديد من العروة الشتوية
  • تراجع الطلب بعد موجة الغلاء
  • تحسن حركة النقل والتوزيع

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 27-4-2026 (القائمة الكاملة):

الخضراوات والفاكهة

الطماطم: 30.31 جنيه

البطاطس: 14.22 جنيه

الليمون البلدي: 33.11 جنيه

ورق العنب: 88.03 جنيه

الملوخية: 32.22 جنيه

اللفت: 9.09 جنيه

الكوسة: 22.82 جنيه

الكرنب: 35.1 جنيه (للواحدة)

القلقاس: 26.65 جنيه

القرنبيط: 28.3 جنيه (للواحدة)

الفلفل الرومي: 36.02 جنيه

الفلفل الحامي: 35.81 جنيه

الفاصوليا: 34.1 جنيه

السبانخ: 21.7 جنيه

الخيار: 23.44 جنيه

الخس: 22.36 جنيه (للواحدة)

الخبيزة: 11.39 جنيه

الجزر (بعرش): 16.77 جنيه

الجزر: 20.64 جنيه

كسبرة: 258.72 جنيه (100 رابطة)

كرفس: 344.83 جنيه (100 رابطة)

كرات: 238.82 جنيه (100 رابطة)

شبت: 283.33 جنيه (100 رابطة)

سلق: 307.76 جنيه (100 رابطة)

جرجير: 275.56 جنيه (100 رابطة)

حركة السوق في سطور:

  • الطماطم: ↓ انخفاض قوي
  • ورق العنب: ↓ تراجع كبير
  • الخس: ↑ ارتفاع قياسي
  • الملوخية: ↑ زيادة ملحوظة
  • الكوسة والخيار: استقرار

ورغم التراجع الحالي، يظل سوق الخضروات في مصر سريع التقلب، مع توقعات باستمرار التغيرات في الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقًا لحجم المعروض والظروف الجوية.

