80 ورقة بحثية عن الذكاء الاصطناعي بمؤتمر المعهد القومي للملكية الفكرية.. صور

شهد المؤتمر العلمي التاسع للمعهد القومي للملكية الفكرية التابع لجامعة العاصمة “حلوان سابقا”، مناقشة في 80 ورقة بحثية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للملكية الفكرية.

وانطلق المؤتمر العلمى التاسع للمعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة العاصمة تحت عنوان: حقوق الملكية الفكرية للفنانين في عصر الذكاء الاصطناعى: الفرص والتحديات تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية إلى أهمية موضوع المؤتمر، لا سيما فى عصر الذكاء الاصطناعى، حيث يشهد الفنانون نوعاً جديداً من الاعتداء من جانب نماذج الذكاء الاصطناعى ربما يشكل مصدر خطر يتطلب معه وجود تشريعات تحميهم وتحفظ وتصون حقوقهم الفكرية والأدبية.

وأشاد بأن المؤتمر يناقش عدد 80 ورقة بحثية فى هذا الموضوع مما يمثل نتاج علمى مهم ربما يساعد متخذ القرار فى هذا الشأن، وتمنى للمؤتمر التوفيق فى جلساته التى تنعقد خلال يومى المؤتمر.

كما أكد الأستاذ الدكتور وليد السروجى على أن هذا المؤتمر يأتى فى فترة زمنية فارقة، حيث التحديات التى يواجهها العالم بأسره من التطور المذهل فى تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً أنها توفر فرص أيضاً يمكن الاستفادة منها فى نفس الوقت.

وأوضح أن اختيار الجامعة لموضوع المؤتمر جاء موفقاً فى إطار ما يعرف باستخدام التزييف العميق الذى يهدد حقوق الفنانين، حيث لم يقتصر مفهوم الفنانين على الرسامين والملحنين والممثلين، وإنما يمتد لكل من يقوم بأداء أمام الجمهور بما يعرف بحقوق الأداء العلنى وعلى رأسهم أعضاء هيئة التدريس فيما يقدموه من ابداع فى محاضراتهم.

وأوضحت الأستاذ الدكتور رشا شرف أمين عام صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء على أن جامعة العاصمة سابقة فى الاهتمام بموضوع الملكية الفكرية منذ عام 2004 حتى تاريخه، حيث ساهمت فى وضع دليل للملكية الفكرية يوضح حقوق الباحثين فى مشروعات تطوير التعليم العالي، ووضع نصوص تحمى حقوق الملكية الفكرية فى مشروعات التطوير، فضلاً عن تقديم محاضرات لرفع الوعى بأهمية موضوع الملكية الفكرية للمصريين المبتعثين بالخارج لا سيما فى المملكة المتحدة. وأخيراً إنشاء معهد قومى للملكية الفكرية لتدريس علوم الملكية الفكرية وتخريج كوادر متميزة فى هذا الشأن، وهو ما يشير لريادة جامعة العاصمة فى مجال الملكية الفكرية فى مصر والوطن العربى.

وأكد الدكتور فادى مكاوى أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة فى كلمته على ريادة المعهد القومى للملكية الفكرية فى تنظيم فاعليات تأخذ طابع الاستدامة لرفع الوعي بالملكية الفكرية، واختيار موضوع الملكية الفكرية للفنانين هذا العام يعكس رؤية متميزة لجامعة العاصمة.

وأوضح الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية فى كلمته أن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعى لحقوق الملكية الفكرية للفنانين بكافة طوائفهم فى التدريب والتعلم ربما يعكس تعدياً على حقوقهم، بل وانتاج حقوق أخرى بأصواتهم وصورهم قد تنعكس سلباً عليهم وتشكل مخاطر بالنسبة لهم.

وأكد على أن وجود تشريعات فى هذا الصدد تبدو مهمة للغاية، ولكن لابد أن يتم الأمر بشىء من الحذر والحيطة لحين فهم أبعاد الموضوع بشكل مستفيض.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة على سبيل المثال لا تقدم حماية لحقوق الملكية الفكرية المولدة بمعرفة تقنيات الذكاء الاصطناعى، إلا إذا كان فيها لمسة بشرية، أو بمعنى آخر لابد وأن تقدم الحماية لشخص طبيعى. فضلاً عن أن أوروبا قد حددت فى تشريعها للذكاء الاصطناعى، مخاطر لا يمكن تحملها بشكل جرمته وهو كل ما يمس بالعنصر البشري فى جسده ونفسه، ومخاطر يمكن تحملها وبالتالى تسمح بإنتاج تكنولوجيا ذكاء اصطناعى فيها بدون مشاكل.

وأكدت الدكتورة منة الله محمود مدير المشروعات البحثية بمؤسسة مصر الخير على الدور الذى تلعبه مؤسسة مصر الخير فى دعم البحث العلمى من خلال المشروعات البحثية التى لها مردود مجتمعى مهم، وأن دعم مؤتمر المعهد انما يأتى للدور الذى يلعبه المعهد فى رفع الوعى بقضية غاية فى الأهمية وهى قضية الملكية الفكرية.

وعقب الجلسة الافتتاحية، شهد اليوم الأول انعقاد ثلاث جلسات علمية رئيسية، ناقشت أبعادًا متعددة لقضايا الملكية الفكرية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة:

الجلسة العلمية الأولى

عُقدت تحت عنوان: “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية الإبداع الفكري في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي”، وترأسها الأستاذ الدكتور/ ياسر محمد جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية ورئيس المؤتمر، بمشاركة الدكتور فادي مكاوي – أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، وتعقيب أ.د. شريف حسن عبد السلام، أ.د. أحمد راوى، أ.د. ماهر مصطفى

وتناولت الجلسة التحديات القانونية والعملية المرتبطة بحماية المصنفات الإبداعية في البيئة الرقمية، في ظل تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، حيث طُرحت رؤى علمية حول مفاهيم الأصالة وحدود الحماية القانونية وآليات التكيف مع هذه التحولات.

الجلسة العلمية الثانية

جاءت بعنوان: “الأبعاد الاقتصادية والتربوية والمهنية لفناني الأداء في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي”، وترأسها الأستاذ الدكتور حسام حمدي – عميد كلية التربية بجامعة العاصمة، وتعقيب أ.د. ياسر جاد الله، أ.د. حسام حمدى، أ.د. أحمد حاتم، أ.د. سمية عبد المولى.



وركزت الجلسة على تأثيرات الذكاء الاصطناعي على بيئة عمل فناني الأداء، من حيث الحقوق الاقتصادية، والتحديات المهنية، ومتطلبات إعداد الكوادر القادرة على التعامل مع التحولات الرقمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق.

الجلسة العلمية الثالثة

انعقدت تحت عنوان: “حقوق الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي والمسؤولية القانونية والتقنيات المستحدثة”، وترأسها الأستاذ الدكتور شريف حسن عبد السلام – عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة العاصمة، وتعقيب أ.د. أحمد مصطفى، أ.د. محمد فتح الباب، مروة خفاجى، أ.د. علياء نبيل، أ.د. أيمان أبو طالب، وتناولت الجلسة قضايا متقدمة تتعلق بالمسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحديات المرتبطة بتطبيق الأطر التشريعية الحالية على الابتكارات الحديثة، إضافة إلى مناقشة دور الحوكمة القانونية في تنظيم هذا المجال.

وقد اتسمت الجلسات الثلاث بمستوى علمي متميز، حيث جرت مناقشة الأوراق البحثية من خلال السادة رؤساء الجلسات وبمشاركة فعالة من المعقبين، بما أسهم في إثراء الحوار العلمي وتبادل الرؤى والخبرات بين المشاركين.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود المعهد القومي للملكية الفكرية لتعزيز الوعي بقضايا الملكية الفكرية، ودعم البحث العلمي، ومواكبة التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة داعمة للإبداع والابتكار.

وتتواصل فعاليات المؤتمر خلال اليوم التالي اونلاين، متضمنة المزيد من الجلسات العلمية المتخصصة التي تهدف إلى تعميق النقاش وتقديم رؤى مستقبلية للتعامل مع قضايا الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي