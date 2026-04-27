أقطاي والمسمار والساحر.. 11 معلومة بارزة عن مواجهة الزمالك وانبي

يلتقي مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق انبي في إطار منافسات المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

موعد اللقاء

تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين والذي يجمع بين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق انبي في إطار منافسات المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

القناة الناقلة

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراتي الزمالك وانبي في المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة إنبي المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لمواصلة صدارة الترتيب.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام انبي على النحو التالي:

في حراسة المرمى، من المنتظر أن يبدأ مهدي سليمان أساسيًا، خلف خط دفاع مكوّن من محمود بنتايج، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، وعمر جابر، في تشكيلة تجمع بين الصلابة الدفاعية والخبرة.

أما في خط الوسط، فيقود الثلاثي محمد شحاتة، أحمد فتوح، وعبدالله السعيد منطقة المناورات، حيث يعتمد عليهم الفريق في الربط بين الدفاع والهجوم وصناعة الفرص.

وفي الخط الأمامي، يتواجد الثلاثي عدي الدباغ، ناصر منسي، وبيزيرا، في تشكيل هجومي واضح يعكس رغبة الزمالك في فرض سيطرته منذ البداية.

تشكيل انبي المتوقع أمام الزمالك

استقر حمزة الجمل المدير الفني لفريق انبي على تشكيل الفريق البترولي المتوقع أمام الزمالك والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داوود، أحمد كالوشا، هشام عادل، أحمد صبيحة. خط الوسط الدفاعي: محمد سيد جولدي، زياد كمال.

خط الوسط الهجومي: حامد عبدالله، علي محمود، محمد شريف حتحوت.

خط الهجوم: أقطاي عبدالله.

طموحات الأبيض في الصدارة

يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والتمسك بصدارة الدوري، خاصة في ظل المنافسة القوية مع فرق المقدمة، وهو ما يجعل مواجهة إنبي محطة مهمة في مشوار حسم اللقب هذا الموسم.

خطة الزمالك الهجومية

يبدو أن معتمد جمال ينوي الاعتماد على القوة الهجومية الضاربة، من خلال الدفع بالمهاجم ناصر منسي في مركز رأس الحربة، إلى جانب الفلسطيني عدي الدباغ، في محاولة لاختراق دفاعات إنبي مبكرًا وحسم المباراة لصالح الفريق الأبيض.

كما يعول الجهاز الفني على تحركات بيزيرا في الخط الأمامي لخلق المساحات وإرباك المنافس.

حكام المباراة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة هوية طاقم حكام مباراة الزمالك وانبي في المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وجاء طاقم حكام مباراة الزمالك وانبي على النحو التالي:

محمود ناجي حكما للساحة في إدارة لقاء الزمالك وانبي ويعاونه سمير جمال مساعد أول ومحمد مجدي سليمان كمساعد ثانٍ، بينما يتواجد أحمد ناصر، حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو «VAR»، وقع الاختيار على الحكم أحمد جابر، ويعاونه محمد الشناوي، كحكم فيديو مساعد.

غيابات الزمالك

يغيب عن نادي الزمالك كلا من أحمد حمدي للتجميد بقرار من إدارة الفريق بسبب عدم تجديد تعاقده مع الفريق بجانب سيف فاروق جعفر وبارون أوشينج ومحمود جهاد وأحمد حسام ومحمود الشناوي لأسباب فنية

ويبتعد محمد إسماعيل عن المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء ويستمر غياب عمرو ناصر للإصابة.

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي

لعب الزمالك وإنبي 45 مباراة في مختلف البطولات عبر التاريخ وحقق الأبيض الفوز في 23 مباراة فيما فاز إنبي في 10 مواجهات وتعادلا في 12 لقاء.

سجل فريق الزمالك 61 هدفا واستقبل 39 هدفh من إنبي ، ويتصدر عمرو زكي قائمة الهدافين التاريخين لمباراة الزمالك وإنبي برصيد 5 أهداف خلفه يوسف أوباما.

المسمار والساحر

يعول معتمد جمال مدرب الزمالك على البرازيلي خوان بيزيرا باعتباره أحد الأوراق الهجومية الرابحة للفارس الأبيض عبر تحركاته ومهاراته الفنية فضلا عن ثنائي الهجوم ناصر منسي والفلسطيني عدي الدباغ.

كما يرتكن معتمد جمال علي مسمار خط الوسط محمد شحاتة في إفشال الهجمات لفريق بيراميدز إلي جانب تحركات عبدالله السعيد وتمريراته السحرية وتدعيمه للشق الهجومي.

الأوراق الرابحة لـ انبي

يعتمد حمزة الجمل المدير الفني لفريق انبي على تحركات محمد شريف حتحوت المزعجة فى الخطوط الخلفية للفرق المنافسة.

كما يسعي حمزة الجمل مدرب انبي للإستفادة من مهارات أقطاي عبدالله وفاعلية زياد كمال في المساندة الهجومية لزملائه.