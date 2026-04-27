قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. وشريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك يمتلك دفعة قوية في الفترة الحالية، خاصة مع دعم الجماهير، مشيرًا إلى وجود بعض الملاحظات الفنية في أداء الفريق.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "الزمالك لديه دفعة كبيرة، وحضور الجماهير يمثل فارقًا واضحًا، لكن الفريق يعاني عندما يستحوذ على الكرة، وهو ما ظهر في مباراة الدور الأول أمام إنبي".

وأضاف:"الزمالك يتفوق عندما يلعب على الهجمات المرتدة، وهو نفس الأسلوب الذي يجيده فريق إنبي أيضًا، لكن تفوق لاعبي الزمالك ودعم الجماهير قد يمنحانه الأفضلية في هذه المواجهة".

وتابع:"إنبي فريق منظم، ويجيد اللعب بهدوء ونقل الكرة، مع الاعتماد على المرتدات لخطف هدف".

وعن مباراة الأهلي وبيراميدز، قال:"الأهلي يجب أن يخوض اللقاء بكامل قوته، دون التفكير في الإنذارات قبل أي مباراة أخرى".

وأوضح:" الزمالك عندما يخسر يواجه صعوبة في استعادة توازنه ويفقد نقاطًا كثيرة، على عكس الأهلي الذي يمتلك خبرات أكبر في التعامل مع مثل هذه المواقف".

وأضاف:"في حال فوز الزمالك على إنبي، قد يتجه الجهاز الفني لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين قبل مواجهة الأهلي".

وواصل"محمد شريف هو الأفضل لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز، حيث يقدم أداءً مميزًا ويتفوق على مروان عثمان وكامويش".

وأتم:" في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وفي الدفاع محمد هاني، وكوكا، وهادي رياض، وياسر إبراهيم، وفي الوسط مروان عطية، وإمام عاشور، ومحمد علي، وبن رمضان، وعلى الأطراف زيزو وتريزيجيه، وفي الهجوم محمد شريف".

الزمالك محمد شبانة إنبي الزمالك و إنبي محمد عبدالجليل

المزيد

