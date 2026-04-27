شبانة: غدًا جولة حاسمة ترسم ملامح الدوري قبل القمة.. وثقة الزمالك في تصاعد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجولة المقبلة من الدوري المصري ستكون حافلة ومؤثرة في تحديد شكل المنافسة قبل مباراة القمة المرتقبة.

وقال شبانة، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "نحن أمام أسبوع مهم للغاية، حيث يلتقي الزمالك مع إنبي في الخامسة مساءً، بعدما حاول تأجيل المباراة لمدة ساعة لكن الرابطة رفضت، بينما يواجه الأهلي فريق بيراميدز في الثامنة مساءً، وكل فريق يسعى لتحقيق الفوز".

وأوضح: "بنسبة كبيرة، ستتضح صورة الدوري قبل القمة، خاصة في ظل الصراع القوي بين الفرق الثلاثة".

وتحدث عن بيراميدز، قائلًا: "بيراميدز يسعى لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام الزمالك، ويكافح من أجل الاستمرار في المنافسة".

وأضاف:"الزمالك دائمًا ما يجيد التعامل أمام بيراميدز، وهدف الفوز الأخير جاء في توقيت كان فيه بيراميدز الأفضل، لكن الزمالك يعرف كيف يحسم المواجهات".

وأكمل:" "الزمالك يمتلك ثقة كبيرة بعد تصدره جدول الدوري، وهو ما يمنحه دفعة قوية في المرحلة الحالية".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "في الأهلي، التركيز بالكامل على ضرورة الفوز أمام بيراميدز، خاصة أن المنافسة على اللقب أصبحت أكثر إثارة في الفترة الأخيرة".