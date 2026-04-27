محمد أبوالعلا: مباراة الزمالك وإنبي أهم من القمة.. والمنافسة على الدوري مشتعلة

أكد محمد أبوالعلا، نجم نادي الزمالك السابق، أن المنافسة على لقب الدوري أصبحت قوية ومفتوحة في ظل تقارب المستويات بين الفرق.

وقال أبوالعلا، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"في كرة القدم كل شيء وارد، والزمالك ابتعد عن المنافسة لفترة بسبب بعض الأزمات، لكنه عاد حاليًا بقوة، مما أشعل المنافسة وجعلها ممتعة للجميع".

وأوضح أن مواجهة الزمالك أمام إنبي لن تكون سهلة، قائلًا:"مباراة إنبي صعبة، ومن حق جماهيره أن تفرح بفوز فريقها في الدور الأول، كما أن معظم تعثرات الأهلي أو بيراميدز أو الزمالك تأتي أمام فرق غير متوقعة".

وتابع:"الظروف الآن مختلفة عن مواجهة الدور الأول، وهناك دوافع كبيرة لدى لاعبي الزمالك لتحقيق الفوز والاستمرار في صدارة الدوري، خاصة أن كل انتصار يضع ضغطًا أكبر على المنافسين".

وأشار إلى قوة فريق إنبي، موضحًا:"إنبي فريق منظم ويجيد التكتل الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة".

وأكد أبوالعلا على أهمية حضور الجماهير، قائلًا:"وجود الجماهير سيكون له تأثير كبير، فقد صنعوا حالة استثنائية هذا الموسم وكان لهم دور واضح في دعم الفريق".

وشدد على أهمية المباراة مقارنة بالقمة المرتقبة، قائلًا:"مباراة إنبي أهم من مباراة الأهلي، لأن الفوز بها قد يوسع الفارق إلى 8 نقاط قبل مباراة الاهلي وبيراميدز، وهو ما يمنح الفريق دفعة قوية".

واختتم تصريحاته قائلًا:"الزمالك يسعى لرد الاعتبار أمام إنبي في توقيت مهم، وفي حال تعادل الأهلي مع بيراميدز وفوز الزمالك، سيقترب بشكل كبير من حسم الدوري، مع استمرار المنافسة على المركز الثاني".