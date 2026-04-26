متخصص القمة.. الإسباني روخاس يقود قمة الأهلي والزمالك

قررت الجهات المنظمة باتحاد الكرة المصري إسناد إدارة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم إسباني.

وعلم صدي البلد من أحد المصادر داخل اتحاد الكرة أن لقاء القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك سيتم إسنادها إلى خافيير ألبيرولا روخاس .

ويمتلك الحكم الإسباني تجربة سابقة مع الأهلي هذا الموسم، حيث أدار مواجهته أمام بيراميدز، والتي انتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وقبل القمة المرتقبة، يخوض الزمالك مواجهة أمام إنبي، بينما يلتقي الأهلي مع بيراميدز في اختبار تحديد التتويج نحو اللقب

ووافقت الجهات الامنيه علي حضور 40 الف مشجع لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي ستقام يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بمجموعة التتويج بالدوري.





وسيحضر 20 ألف لكل فريق في المباراة التي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي