مواجهة قوية بين الزمالك وإنبي في صراع حسم الدوري

يستعد فريق نادي الزمالك لخوض مباراة مهمة مساء اليوم الإثنين أمام نظيره نادي إنبي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة ضمن سباق التتويج باللقب.

ملعب المباراة وتفاصيل الجولة

تُقام المواجهة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم، حيث تسعى الفرق المتنافسة إلى تعزيز فرصها في المنافسة على اللقب قبل الجولات الأخيرة الحاسمة.

موقف الزمالك قبل اللقاء

يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بعدما قدم أداءً قويًا في بداية مرحلة الحسم، ونجح في تحقيق الفوز خلال أول جولتين أمام المصري وبيراميدز، مما منحه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الانتصارات والحفاظ على القمة.

وضع إنبي وطموحه في المواجهة

في المقابل، يحتل إنبي المركز الخامس في مجموعة حسم اللقب برصيد 35 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب وإثبات قدرته على مقارعة الكبار في هذه المرحلة الصعبة من المسابقة.

صراع ثلاثي مشتعل على اللقب

تشهد بطولة الدوري هذا الموسم منافسة شرسة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز، حيث يتقارب مستوى الفرق الثلاثة بشكل كبير، ما يجعل كل مباراة بمثابة خطوة حاسمة نحو التتويج باللقب في نهاية الموسم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي اليوم الإثنين 27 أبريل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ومن المقرر أن تُذاع عبر قناة On Sport، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز

