رسالة معتمد جمال الأخيرة للاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي



كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن التعليمات الأخيرة التي وجهها معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، للاعبين قبل مواجهة إنبي المرتقبة في الدوري الممتاز.



وقال أضا خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: إن معتمد جمال شدد في رسالته الأخيرة على لاعبي الزمالك بضرورة الالتزام داخل الملعب، وعدم الحديث مع الحكم أو الدخول في أي مشادات مع المنافس أو أي طرف آخر.



وأضاف أن عبد الناصر محمد وجّه بدوره تحذيرات للاعبين بعدم الدخول في أي أزمات مع لاعبي إنبي، إلى جانب الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على قسط كافٍ من الراحة عبر النوم مبكرًا.



وتابع: ضرورة عدم تشتيت التركيز بأي أمور خارجية، مع أهمية التكاتف بين اللاعبين، وعدم الانشغال بموضوع التشكيل الأساسي، فضلًا عن عدم الاعتراض على قرارات الحكام.



ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي، اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.