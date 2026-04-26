كيف يفكر معتمد جمال لعبور انبي والاقتراب من استعادة لقب الدوري ؟

يستعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه إنبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية على حساب بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

ووجه معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبي الفريق بضرورة التركيز خلال المباراة لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط هامة في مشوار استعادة لقب بطولة الدوري.

طالب معتمد لاعبي الفريق بضرورة التركيز على مباراة إنبي فقط وتجاهل المباراة المقبلة أمام الأهلي

ويحاول معتمد جمال الحفاظ على سجل الانتصارات بعد الثلاثية المميزة التي قدمها عدي الدباغ وناصر منسي مع خوان بيزيرا والبطاقة الرابحة في المباريات الكبيرة شيكوبانزا الذي حسم لقاء بيراميدز الماضي

وسيعتمد الزمالك على نفس العناصر التي لعب بها مباراة بيراميدز ليحسم الفوز أيضا على إنبي ويقترب أكثر نحو لقب بطولة الدوري