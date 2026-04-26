الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء إنبي

خالد الغندور
خالد الغندور
منار نور

أعلن خالد الغندور عن جاهزية بنتايج لاعب الزمالك لـ لقاء إنبي بعد شفاءه من الإصابة  . 

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ جاهزية لاعب الزمالك المغربي “محمود بنتايك”لمباراة إنبي غداً بالدوري بعد شفاءه من الإصابة ” . 

وكان كشف معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، كواليس استبعاد محمود بنتايج من قائمة الفريق خلال مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن القرار جاء لأسباب طبية بحتة.

وأوضح المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن اللاعب كان يعاني خلال الأيام الماضية من آلام في العضلة الضامة، وهو ما أبعده عن الحسابات الفنية، قبل أن تتجدد شكواه يوم المباراة.

موعد مباراة الزمالك وإنبى 


ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي غدًا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمح إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الجدول.

وأنهى الزمالك تحضيراته للمباراة بعد أن خاض تدريباته على ملعب الكلية الحربية، عقب حصول اللاعبين على راحة قصيرة، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الحفاظ على حالة التركيز والاستقرار داخل الفريق.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الزمالك

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي وبيراميدز

تفوق أحمر.. تاريخ المواجهات النارية بين الأهلي وبيراميدز

الزمالك

أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من مباراة القمة المقبلة

سلة الأهلي

"سلة الأهلي" يواجه فيلا دي داكار السنغالي في تصفيات «BAL» بالمغرب

بالصور

احتجاز سفينتين إسرائيليتين من قبل القوات البحرية للحرس الثوري | صور

أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنها تحتجز سفينتي حاويات مرتبطتين بإسرائيل قرب مضيق هرمز، وفق ما ذكر إعلام إيراني.
الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية

الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية
الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية
الزوائد الجلدية حول العين..الأسباب ووصفات طبيعية علاجية

بصورة سيلفي.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ايتن عامر تخطف الأنظار بجمالها
ايتن عامر تخطف الأنظار بجمالها
ايتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل توفي الكراميل

طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل
طريقة عمل توفي الكراميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد