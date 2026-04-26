خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء إنبي

أعلن خالد الغندور عن جاهزية بنتايج لاعب الزمالك لـ لقاء إنبي بعد شفاءه من الإصابة .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ جاهزية لاعب الزمالك المغربي “محمود بنتايك”لمباراة إنبي غداً بالدوري بعد شفاءه من الإصابة ” .

وكان كشف معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، كواليس استبعاد محمود بنتايج من قائمة الفريق خلال مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن القرار جاء لأسباب طبية بحتة.

وأوضح المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن اللاعب كان يعاني خلال الأيام الماضية من آلام في العضلة الضامة، وهو ما أبعده عن الحسابات الفنية، قبل أن تتجدد شكواه يوم المباراة.

موعد مباراة الزمالك وإنبى



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي غدًا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمح إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الجدول.

وأنهى الزمالك تحضيراته للمباراة بعد أن خاض تدريباته على ملعب الكلية الحربية، عقب حصول اللاعبين على راحة قصيرة، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الحفاظ على حالة التركيز والاستقرار داخل الفريق.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة.



