كواليس استبعاد بنتايج من مباراة الزمالك وبيراميدز

قال الإعلامي جمال الغندور، إن بنتايج اشتكى من شد في العضلة الضامة خلال الساعات الماضية، قبل مواجهة بيراميدز واللاعب حاول التمسك بفرصة المشاركة، وأكد لمعتمد جمال المدير الفني إنه قادر على اللعب ومش حابب يضيع المباراة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، لكن معتمد جمال كان ليه رأي تاني، ورفض المجازفة باللاعب بشكل قاطع، خاصة إن الفريق داخل على مرحلة حاسمة سواء في الدوري أو نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة.

واختتم، المدير الفني شدد على أهمية الحفاظ على اللاعب وعدم التسرع، وطلب إجراء أشعة وفحوصات طبية دقيقة لتحديد حجم الإصابة، وبعد مناقشات بين الجهاز الفني والطبي، تم الاستقرار في النهاية على استبعاد بنتايج من مباراة بيراميدز، لتفادي أي مضاعفات ممكن تبعده لفترة أطول.