تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي قبل موقعة الدوري الممتاز

يستعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه إنبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية على حساب بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي

لعب الزمالك وإنبي 45 مباراة في مختلف البطولات عبر التاريخ وحقق الأبيض الفوز في 23 مباراة فيما فاز إنبي في 10 مواجهات وتعادلا في 12 لقاء.

سجل فريق الزمالك 61 هدفh واستقبل 39 هدفh من إنبي ، ويتصدر عمرو زكي قائمة الهدافين التاريخين لمباراة الزمالك وإنبي برصيد 5 أهداف خلفه يوسف أوباما

موعد مباراة الزمالك وإنبى

وتقام مباراة الزمالك وإنبي غدًا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب الكلية الحربية، عقب حصول اللاعبين على راحة قصيرة، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الحفاظ على حالة التركيز والاستقرار داخل الفريق.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة.