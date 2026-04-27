أحمد حمودة: نتيجة مباراة الزمالك وإنبي تحسم بطل الدوري

أبدى أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، تحفظه على مواعيد مباريات الدوري المصري، مطالبًا بترحيل اللقاءات التي تُقام في الخامسة مساءً بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لما لذلك من تأثير سلبي على أداء اللاعبين.

وتابع في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: دوافع لاعبي الزمالك أقوى، متوقعًا فوز الفريق الأبيض بنتيجة كبيرة، مؤكدًا أن الفوارق الفنية بين الفريقين واضحة، وأن نتيجة اللقاء سيكون لها تأثير كبير في تحديد بطل الدوري هذا الموسم

وتحدث حمودة عن مواجهة الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا صعوبتها الكبيرة، مع ترجيحه إجراء بعض التعديلات الفنية، حيث يرى أن طاهر محمد طاهر لا يجيد اللعب في مركز رأس الحربة، مرشحًا مروان عثمان لقيادة الهجوم في هذه المباراة.

كما وجه حمودة انتقادات حادة إلى أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه غير موفق في الفترة الحالية ولا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي.

وأتم: مباراة الاهلي وبيراميدز الأقرب ان تنتهي بالتعادل.