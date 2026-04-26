تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي في الدوري المصري

يخوض فريقا الأهلي وبيراميدز مواجهة مرتقبة في الثامنة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز مرحلة التتويج باللقب.

ويعول الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز على كتيبة المحترفين بصفوف الفريق السماوي من أجل تحقيق الإنتصار أمام النادي الأهلي وتعويض الخسارة التي لحقت به أمام الزمالك بهدف دون رد.

ويقدم لكم موقع صدي البلد التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، علي جبر (أو كريم حافظ)، ومحمد حمدي إبراهيم.

خط الوسط: مهند لاشين، حامد حمدان، وليد الكرتي، وناصر ماهر.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، ومصطفى زيكو (أو محمود زلاكة).

