التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي تحت قيادة ييس توروب على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان بيكهام – أشرف داري

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد مصطفي السيد “زيزو” – محمود حسن “تريزيجيه” – مروان عثمان.

تاريخ المواجهات النارية بين الأهلي وبيراميدز

وعلى مدار الموجهات التي جمعت الفريقين في 24 مباراة حقق الأهلي الفوز على بيراميدز 11 مرة في جميع البطولات بمسماه الحالي والأسيوطي سابقا بينما حقق بيراميدز الفوز على المارد الأحمر 7 مرات وتعادلا في 6 مباريات مما أظهر تفوق واضحًا للأهلي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري لموسم 2025–2026 غدا الإثنين 27 أبريل 2026، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية مجموعة البطولة من المسابقة.

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب الدفاع الجوي.



يمكن متابعة مباراة بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.