الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز

يلتقي مساء غد الإثنين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق بيراميدز في إطار المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت في تمام الساعة الثامنة مساء غد الإثنين مباراة الأهلي ونظيره فريق بيراميدز في إطار المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

ويحمل لقاء الأهلي ضد نظيره بيراميدز في الثامنة مساء غد على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة أهمية خاصة إذ يتساوى الفريقان في عدد النقاط ويحتل الفريق السماوي المركز الثاني برصيد 44 نقطة ويليه الأهلي بنفس عدد النقاط.

ويتربع الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعدما حقق الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثاية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر بشكل كبير الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي علي الإستعانة بخدمات ثنائي الأطراف من أجل تعزيز النواحى الهجومية في لقاء بيراميدز بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدفع توروب باللاعب أحمد نبيل كوكا فى الجبهة اليسري فى ظل غياب المغربي يوسف بلعمري بداعي الإصابة.

ومن المنتظر أن يستعين مدرب الأهلي باللاعب محمد هاني في الجبهة اليمني واستغلال قدراته فى تمرير الكرات داخل منطقة الجزاء ومساندة زملائه من الناحية الهجومية.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

الزمالك 49 نقطة من مباراتين

بيراميدز 44 نقطة من مباراتين

الأهلي 44 نقطة من مباراتين

سيراميكا كليوباترا 43 نقطة

انبي 35 نقطة من 3 مباريات

المصري البورسعيدي 34 نقطة

سموحة 31 نقطة