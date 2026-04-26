قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
زوجة عماد متعب تتتألق بإطلالة بسيطة.. صور
ما حكم إقراض الناس جبرا لخاطرهم مع كراهية ذلك؟.. الإفتاء تجيب
باكستان: لا عودة وشيكة للمبعوثين الأمريكيين إلى محادثات إيران
مصر تقود مشاورات إقليمية لخفض التصعيد.. اتصالات مع قطر وإيران لتثبيت الاستقرار
تبكير صرف مرتبات مايو 2026.. اعرف الموعد الرسمي وجدول القبض والزيادة الجديدة
مقتل وزير الدفاع المالي في هجوم على مقر إقامته
تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات..رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطط تنمية سيناء
كنز تحت الأرض.. مصر لم تستغل 80% من إمكاناتها البترولية حتى الان
الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جدل واسع حول بوستر النسخة المكسيكية من طائر الرفراف: اقتباس أم تقليد مباشر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز

يلتقي مساء غد الإثنين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق بيراميدز في إطار المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت في تمام الساعة الثامنة مساء غد الإثنين مباراة الأهلي ونظيره فريق بيراميدز في إطار المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

ويحمل لقاء الأهلي ضد نظيره بيراميدز في الثامنة مساء غد على ستاد الدفاع الجوي  ضمن منافسات الجولة الرابعة أهمية خاصة إذ يتساوى الفريقان في عدد النقاط ويحتل الفريق  السماوي المركز الثاني برصيد 44 نقطة ويليه الأهلي بنفس عدد النقاط.

ويتربع الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعدما حقق الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثاية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر بشكل كبير الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي علي الإستعانة بخدمات ثنائي الأطراف من أجل تعزيز النواحى الهجومية في لقاء بيراميدز بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدفع توروب باللاعب أحمد نبيل كوكا فى الجبهة اليسري فى ظل غياب المغربي يوسف بلعمري بداعي الإصابة.

ومن المنتظر أن يستعين مدرب الأهلي باللاعب محمد هاني في الجبهة اليمني واستغلال قدراته فى تمرير الكرات داخل منطقة الجزاء ومساندة زملائه من الناحية الهجومية.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز

الزمالك 49 نقطة من مباراتين
بيراميدز 44 نقطة من مباراتين
الأهلي 44 نقطة من مباراتين 
سيراميكا كليوباترا 43 نقطة
انبي 35 نقطة من 3 مباريات 
المصري البورسعيدي 34 نقطة
سموحة 31 نقطة

الأهلي بيراميدز الدوري يوسف بلعمري محمد هاني أحمد نبيل كوكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

جانب من المسيرة بسوهاج

أعلام مصر تزين مسيرة وطنية يتقدمها محافظ سوهاج ورئيس الجامعة احتفالًا بتحرير سيناء

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يطرح فرصًا استثمارية لإقامة مستشفيات ومراكز طبية بمغاغة ومطاي وديرمواس

صحة الشرقية

الفرق الطبية المشاركة فى القوافل العلاجية بالشرقية الأعلى تقييماً على مستوى الجمهورية

بالصور

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

فيديو

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد