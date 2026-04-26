الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

من يحسم القمة الجديدة.. الأهلي أم بيراميدز؟ عوامل عديدة ترجح كفة المارد الأحمر قبل صدام الإثنين

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

تتجه أنظار الكرة المصرية مساء غد الإثنين، إلى ملعب "30 يونيو" بالدفاع الجوي حيث المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في مباراة تحمل طابعًا خاصًا داخل سباق المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز في مرحلة التتويج التي تشتعل فيها الحسابات مع اقتراب خط النهاية.

المواجهة تأتي في توقيت حساس للفريقين خاصة مع تقارب النقاط بينهما حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني بـ44 نقطة يليه الأهلي ثالثًا بفارق المواجهات المباشرة بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب بـ49 نقطة ما يجعل المباراة بمثابة منعطف حاسم في صراع اللقب.

ورغم تقارب الأرقام والطموحات إلا أن هناك عدة عوامل تميل بالكفة نظريًا لصالح الأهلي قبل صافرة البداية.

بيراميدز بين ضغط الغيابات وإرهاق المباريات

يدخل بيراميدز المواجهة وهو يعاني من غيابات مؤثرة تضرب صفوفه في أكثر من مركز إذ يفتقد الفريق خدمات مصطفى فتحي رمضان صبحي ومحمد حمدي بالإضافة إلى غيابات جديدة ظهرت بعد مباراة الزمالك الأخيرة أبرزها أحمد عاطف قطة وأسامة جلال بداعي الإصابة إلى جانب أحمد سامي ومروان حمدي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

هذه الغيابات تضع الجهاز الفني لبيراميدز أمام أزمة حقيقية في تشكيل الخطوط الأساسية خاصة مع ضغط المباريات المتتالية ما ينعكس على جاهزية الفريق بدنيًا وفنيًا قبل مواجهة الأهلي.

الأهلي يدخل بكتيبة شبه مكتملة

على الجانب الآخر يدخل الأهلي اللقاء بأفضلية واضحة على مستوى الجاهزية حيث تبدو قائمة الفريق شبه مكتملة باستثناء غياب يتمثل في الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري بداعي الإصابة وحسين الشحات و محمد الشناوي للايقاف .

هذه الحالة تمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة في الاختيارات واستقرارًا في التشكيل الأساسي وهو عامل حاسم في مباريات القمة التي تُحسم غالبًا بالتفاصيل الصغيرة.

دفعة معنوية حمراء مقابل إحباط بيراميدز

من الناحية النفسية يبدو الأهلي في وضع أفضل نسبيًا بعد فوزه القاتل في الجولة الماضية على سموحة بهدف طاهر محمد طاهر في اللحظات الأخيرة وهو انتصار أعاد الثقة للفريق في توقيت مهم من الموسم.

في المقابل يدخل بيراميدز المباراة بعد خسارة معنوية أمام الزمالك في الجولة الماضية وهو ما قد يترك أثرًا نفسيًا على اللاعبين خاصة مع ضغط المنافسة المباشرة على القمة.

الجاهزية البدنية.. ورقة الأهلي الرابحة

العامل البدني قد يكون أحد أبرز مفاتيح التفوق في اللقاء حيث استفاد الأهلي من فترة راحة امتدت لما يقارب أسبوعين منذ آخر مبارياته الرسمية أمام سموحة ما منحه فرصة لإعادة التقاط الأنفاس وتجهيز اللاعبين بشكل مثالي.

أما بيراميدز فيدخل اللقاء بعد أربعة أيام فقط من مواجهة قوية أمام الزمالك وهو ما يضع الفريق تحت ضغط بدني واضح قد يؤثر على الأداء في الشوط الثاني تحديدًا.

قمة لا تعترف بالتوقعات

ورغم أن المؤشرات تميل نسبيًا لصالح الأهلي على مستوى الجاهزية والغيابات والاستشفاء البدني إلا أن مباريات القمة بين الأهلي وبيراميدز كثيرًا ما كسرت التوقعات وظلت تحسم بتفاصيل صغيرة سواء بلمسة فردية أو خطأ دفاعي أو لحظة تركيز.

وفي ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري تبقى مواجهة الإثنين مفتوحة على كل الاحتمالات بين طموح بيراميدز في فرض نفسه كمنافس حقيقي على اللقب وسعي الأهلي لاستعادة توازنه وإنعاش آماله في سباق البطولة حتى اللحظة الأخيرة.

