أحمد موسى: ترامب سقط أرضا خلال حفل مراسلي البيت الأبيض
الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن إتقان العمل
الحكومة تتراجع عن قرار الغلق المبكر.. مواعيد جديدة للمحال والمطاعم
يستحق التقدير.. أحمد موسى يشيد بقرار إلغاء مواعيد غلق المحال
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير التخطيط نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
أقل سعر لبيع الدولار اليوم في البنوك
إصدار جديد.. الكشف عن فيات Topolino الكهربائية| صور
الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي قادماً من الجزيرة
متحدث الوزراء: انتهاء 90% من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة
البحرية الأمريكية تستولي على نفط إيراني بقيمة 380 مليون دولار بالمحيط الهندي
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
رسميا.. الحكومة: وقف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم 11 مساءً
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة

حسن العمدة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء غدٍ الإثنين، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالبطولة.

وتبث قناة أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز ، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نجوم الكرة المصرية 

وتترقب الجماهير مباراة الأهلي وبيراميدز بشغف كبير، نظراً لأهميتها في تحديد مسار الصراع على لقب الدوري الممتاز، مع توقع أحداث نارية وندية عالية بين الفريقين، التي يعول عليها الكثيرون لفرض السيطرة على جدول ترتيب البطولة وتأكيد رغبة كلاهما في الفوز والحصول على النقاط الثلاث. 

مباراة الأهلي وبيراميدز تُعد من أصعب المباريات في الموسم، خاصة أنها تجمع بين فريقين يسعيان لتحقيق الفوز والظفر باللقب أو ضمان مركز متقدم، وتزيد من أهمية المواجهة؛ لأنها تأتي في وقت حساس من المنافسة على الدوري.

ويدخل الأهلي اللقاء؛ بعد إنهاء استعداداته اليوم الأحد تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش، قبل إعلان قائمة المباراة والدخول في معسكر مغلق.

ويغيب عن الأهلي في هذه المواجهة كل من حسين الشحات ومحمد الشناوي بسبب الإيقاف، إلى جانب كريم فؤاد ويوسف بلعمري للإصابة.

وتضم مجموعة التتويج بالدوري هذا الموسم أندية: الزمالك، بيراميدز، الأهلي، سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي، سموحة، وإنبي.

تاريخ المواجهات

التقى الفريقان في 24 مباراة سابقة، حقق الأهلي الفوز في 11 مواجهة، مقابل 6 انتصارات لبيراميدز، بينما حسم التعادل 7 مباريات. وسجل لاعبو الأهلي 30 هدفًا، فيما أحرز بيراميدز 22 هدفًا.

وحذر توروب لاعبيه من صعوبة المباراة، مؤكدًا ضرورة التركيز لتحقيق الفوز، خاصة في ظل أهميتها في مشوار المنافسة على اللقب. 

كما أشار إلى أن خسارة بيراميدز الأخيرة أمام الزمالك ستزيد من دوافعه للعودة بقوة، سواء للمنافسة على الدوري أو حجز مقعد في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

أحمد الأشعل

سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غيرة الأنثى

كريم خالد عبد العزيز

بين الواقع والخيال.. حين يصبح الكرتون ملاذًا للروح

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: بين مهاجمي التراث وتجديد الخطاب الديني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

