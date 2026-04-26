مواعيد مباريات الأهلي المتبقيه في بطولة الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة توروب لخوض الجولات النهائية من بطولة الدوري المصري
ويواجه فريق الاهلي نظيره بيراميدز غدا الاثنين في مواجهة حاسمه و هامه لتحديد بطل الدوري.
وجاءت مواعيد مباريات الاهلي المتبقيه في المرحله النهائية من بطولة الدوري المصري كالتالي :
بيراميدز vs الأهلي - يوم الإثنين 27 أبريل - الساعة 8:00 مساء
الزمالك vs الأهلي - يوم الجمعة 1 مايو - الساعة 8:00 مساء
الأهلي vs انبي - يوم الثلاثاء 5 مايو - يتم تحديد التوقيت لاحقا
المصري vs الأهلي - يوم الأربعاء 15 مايو - يتم تحديد التوقيت لاحقا