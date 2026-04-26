تغيرات في صفوف الزمالك استعدادا لمواجهة إنبي

يدرس الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال حدوث بعض التغييرات في تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة ،إنبي

وقرر الجهاز الفني الاستعانة بخدمات أحمد فتوح في وسط الملعب لتعويض غياب محمد إسماعيل للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات في مباراة بيراميدز. كما تشهد التغييرات تواجد المغربي محمود بنتايج في مركز الظهير الأيسر.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي غدًا الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة، بينما يطمح إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الجدول.

وأنهى الزمالك تحضيراته للمباراة بعد أن خاض تدريباته على ملعب الكلية الحربية، عقب حصول اللاعبين على راحة قصيرة، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الحفاظ على حالة التركيز والاستقرار داخل الفريق.

ويحتاج الزمالك إلى حصد 8 نقاط من أصل 12 متبقية لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج منافسيه، في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة.