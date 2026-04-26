تشكيل تشيلسي ضد ليدز يونايتد فى نصف نهائى كأس الإتحاد الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة قوية أمام ليدز يونايتد، في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في لقاء مرتقب يسعى خلاله الفريقان لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو – توسين – تشالوبه – كوكوريا

خط الوسط: لافيا – كايسيدو – إنزو فيرنانديز – نيتو

خط الهجوم: جارناتشو – جواو بيدرو

ويدخل تشيلسي المباراة بطموحات كبيرة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، معتمدا على مزيج من السرعة والقوة في الخط الأمامي، إلى جانب صلابة خط الوسط بقيادة إنزو فيرنانديز وكايسيدو، اللذين يمثلان عنصر التوازن في الفريق.

في المقابل، يطمح ليدز يونايتد إلى تحقيق مفاجأة وإقصاء أحد أبرز المنافسين في البطولة، في مباراة يُتوقع أن تشهد إثارة وندية كبيرة بين الطرفين نظرا لأهمية المواجهة في هذا الدور الحاسم.