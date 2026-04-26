توروب يحذر لاعبي الأهلي.. اعرف السبب

حذر توروب مدرب النادي الأهلي اللاعبين من الاعتراض على طاقم التحكيم خلال مجريات المباراة

وطالب توروب اللاعبين بضرورة التركيز خلال الـ90 دقيقة، على تنفيذ التعليمات الفنية، دون تشتيت تركيزهم بأي أمور خارجية، في ظل مرحلة عنق الزجاجة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي، وعدم النظر إلى أي نتائج سلبية للحفاظ على فرص الفريق في التتويج ببطولة الدوري.

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة توروب لخوض الجولات النهائية من بطولة الدوري المصري





ويواجه فريق الاهلي نظيره بيراميدز غدا الاثنين في مواجهة حاسمه و هامه لتحديد بطل الدوري.

وجاءت مواعيد مباريات الاهلي المتبقيه في المرحله النهائية من بطولة الدوري المصري كالتالي :

بيراميدز vs الأهلي - يوم الإثنين 27 أبريل - الساعة 8:00 مساء

الزمالك vs الأهلي - يوم الجمعة 1 مايو - الساعة 8:00 مساء

الأهلي vs انبي - يوم الثلاثاء 5 مايو - يتم تحديد التوقيت لاحقا

المصري vs الأهلي - يوم الأربعاء 15 مايو - يتم تحديد التوقيت لاحقا