الألماني شلاجر حكماً لمواجهة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري

حسن العمدة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز والأهلي، المقررة إقامتها غداً الاثنين، ضمن منافسات القسم الأول للدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

وأسندت اللجنة إدارة اللقاء للحكم الألماني دانيال شلاجر، ويعاونه كل من: سفين فاشيتزكي-جونتر مساعداً أول، وتوبياس فريتسش مساعداً ثانياً، بينما يتولى مارتن بيترسن، مهام الحكم الرابع، وعلى تقنية الفيديو (VAR)، تم تعيين باسكال مولر، حكمًا للفيديو، وتعاونه كاترين رافالسكي، مساعدة حكم فيديو.

تفوق أحمر.. تاريخ المواجهات النارية بين الأهلي وبيراميدز

يلتقي مساء غد الإثنين فريقا النادي الأهلي ونظيره بيراميدز في الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز مرحلة التتويج بلقب الدوري على ستاد الدفاع الجوي.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز غدا الإثنين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعلى مدار الموجهات التي جمعت الفريقين في 24 مباراة حقق الأهلي الفوز على بيراميدز 11 مرة في جميع البطولات بمسماه الحالي والأسيوطي سابقا بينما حقق بيراميدز الفوز على المارد الأحمر 7 مرات وتعادلا في 6 مباريات مما أظهر تفوق واضحًا للأهلي.

ويسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصارات في مبارياته القادمة لتقليص الفارق بينه وبين الزمالك في محاولة للحاق به وخطف لقب الدوري هذا الموسم أو الحفاظ على الوصافة لزيادة نسب مشاركته في بطولة أبال إفريقيا الموسم القادم.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 44 نقطة بينما يسبقه نظيره بيراميدز في المركز الثاني بنفس عدد النقاط في حين يتربع نادي الزمالك على قمة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.


 

