رياضة

عينهم علي اللقب.. الدوري حيران بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

يلتقي فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق انبي في إطار منافسات المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

فيما يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق بيراميدز فى مواجهة مرتقبة ضمن المنافسة فى المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراتي الزمالك وانبي والأهلي وبيراميدز في المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

ترتيب مجموعة المنافسة على لقب الدوري     

  1. الزمالك: 49 نقطة
  2. بيراميدز: 44 نقطة
  3. الأهلي: 44 نقطة
  4. سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة
  5. إنبي: 35 نقطة
  6. المصري البورسعيدي: 34 نقطة
  7. سموحة: 31 نقطة

فرص الأهلي

يحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتاج النادي الأهلي من أجل الحفاظ على درع الدوري الممتاز إلي تحقيق الإنتصار في الأربع المباريات المتبقية من عمر المرحلة النهائية في المسابقة المحلية.

كما يحتاج النادي الأهلي سقوط أو تعثر غريمه التقليدي نادي الزمالك في إحدي المباريات الأربع المتبقية للفارس الأبيض بالتزامن مع تحقيق المارد الأحمر الفوز في جميع مبارياته.

الزمالك عينه علي الدوري

يسير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بخطي ثابتة نحو حلم استعادة لقب الدوري الممتاز الغائب عن دولاب بطولات القلعة البيضاء منذ سنوات.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة.

ويحتاج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لإستعادة لقب الدوري المحلي مجددا إلي الفوز في الأربع مباريات المتبقية من عمر المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز أمام انبي الليلة والأهلي وسموحة وسيراميكا كليوباترا والوصول إلي النقطة 61 بدون النظر إلي نتائج أقرب المنافسين وهما بيراميدز والأهلي.

حظوظ بيراميدز

يدخل فريق بيراميدز مباراة الأهلي وهما متساويان في النقاط برصيد 44 نقطة، حيث يأتي السماوي في المركز الثاني بفارق الأهداف، بعدما خاض مباراتين في مرحلة التتويج أمام المصري البورسعيدي، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين، قبل أن يسقط بالخسارة أمام الزمالك بهدف دون رد.

ولا يزال يمتلك السماوي فرصة التتويج بالدوري الممتاز، وذلك قبل 4 جولات على نهاية الموسم بشكل رسمي، ولكن يظل مصيره معلقًا بيد الزمالك صاحب الصدارة.

ويحتاج بيراميدز إلى تحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة بالدوري بداية من لقاء اليوم أمام الأهلي، وسيكون أقصى رصيد من النقاط يمكن أن يصل إليه هو 56 نقطة، لكن مصيره سيبقى معلقًا بيد الزمالك.

وسيكون فريق بيراميدز بحاجة إلى خسارة نظيره الزمالك في مباراتين على الأقل أو التعادل في مباراتين من أصل 4 لقاءات متبقية.

الأهلي الزمالك بيراميدز انبي الدوري المصري

