أسامة عرابي: الأهلي الأقرب لتحقيق الانتصار أمام بيراميدز

تحدث أسامة عرابي عن مواجهة الأهلي وبيراميدز مؤكدا انها ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين، في ظل تشابه موقفهما قبل لقاء الزمالك وإنبي، والذي يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق الفوز من أجل زيادة الضغط في سباق المنافسة.

وقال عرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المباراة تُعد واحدة من أقوى المواجهات بين الفريقين، خاصة أن الأهلي يعتمد على دعم جماهيري كبير، في حين يدخل بيراميدز اللقاء بدوافع قوية لتعويض خسارته الأخيرة أمام الزمالك.

تطرق نجم الأهلي السابق إلى ملف الهجوم، مشددًا على أن محمد شريف كان يستحق فرصًا أكبر في الفترة الماضية، معتبرًا أنه الأجدر بقيادة الخط الأمامي بفضل انسجامه، مقارنة بـ مروان عثمان، كما أشار إلى أن طاهر محمد طاهر ليس مهاجمًا صريحًا بطبيعته.

أضاف أن دور اللاعبين داخل الملعب يمثل العامل الأكبر في تحقيق الفوز، إذ يتجاوز تأثيرهم 60% من النتيجة، مستشهدًا بتجارب سابقة خاضها الفريق مع مدربين بإمكانيات متوسطة، لكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية بفضل روحهم الجماعية وتقديرهم لقيمة النادي.

أشار عرابي إلى أن الأهلي يضم حاليًا نخبة من أفضل لاعبي مصر، وهو ما يتضح من تواجد عدد كبير منهم في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر خلال معسكره الأخير، الذي شهد مواجهتي السعودية وإسبانيا.

اختتم تصريحاته بتوقعاته لنتائج المباراتين، إذ رجّح فوز الزمالك على إنبي، فيما يرى أن الأهلي الأقرب لتحقيق الانتصار أمام بيراميدز، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحسم سيبقى مرهونًا بحالة اللاعبين داخل الملعب ومدى التوفيق.