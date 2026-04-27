تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة إنبي المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لمواصلة صدارة الترتيب.

موعد المباراة وأهميتها

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة، حيث يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما اعتلى قمة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بينما يسعى إنبي، صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المنافسة.

خطة الزمالك الهجومية

يبدو أن معتمد جمال ينوي الاعتماد على القوة الهجومية الضاربة، من خلال الدفع بالمهاجم ناصر منسي في مركز رأس الحربة، إلى جانب الفلسطيني عدي الدباغ، في محاولة لاختراق دفاعات إنبي مبكرًا وحسم المباراة لصالح الفريق الأبيض.

كما يعول الجهاز الفني على تحركات بيزيرا في الخط الأمامي لخلق المساحات وإرباك المنافس.

التشكيل المتوقع للزمالك

في حراسة المرمى، من المنتظر أن يبدأ مهدي سليمان أساسيًا، خلف خط دفاع مكوّن من محمود بنتايج، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، وعمر جابر، في تشكيلة تجمع بين الصلابة الدفاعية والخبرة.

أما في خط الوسط، فيقود الثلاثي محمد شحاتة، أحمد فتوح، وعبدالله السعيد منطقة المناورات، حيث يعتمد عليهم الفريق في الربط بين الدفاع والهجوم وصناعة الفرص.

وفي الخط الأمامي، يتواجد الثلاثي عدي الدباغ، ناصر منسي، وبيزيرا، في تشكيل هجومي واضح يعكس رغبة الزمالك في فرض سيطرته منذ البداية.

طموحات الأبيض في الصدارة

يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والتمسك بصدارة الدوري، خاصة في ظل المنافسة القوية مع فرق المقدمة، وهو ما يجعل مواجهة إنبي محطة مهمة في مشوار حسم اللقب هذا الموسم